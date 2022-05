Homem morto em ‘câmara de gás’ no interior de viatura da PRF portava remédios contra a esquizofrenia

Apoie o 247

ICL

247 - Genivaldo Alves de Jesus, que foi morto em uma espécie de câmara de gás improvisada no interior de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Umbaúba, litoral sul de Sergipe, portava consigo remédios contra a esquizofrenia. Segundo o Twitter do jornalista Renato Souza, do site R7, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que Givaldo morreu por asfixia e insuficiência respiratória.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem de 38 anos é colocado no interior da viatura e um dos policiais segura a tampa do porta-malas para assegurar que ela continue fechada, enquanto um outro agente joga, dentro do espaço fechado, uma grande quantidade de gás. Quando o compartimento volta a ser aberto, o homem já não se mexe mais.

Em nota, a PRF afirmou que o homem teria “resistido ativamente” à abordagem. Os agentes, então, teriam utilizado “técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo” para conter a agressividade da vítima”, que teria passado mal no caminho para a delegacia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a postagem de Renato Souza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AGORA: Remédios para esquizofrenia são encontrados no bolso de Givaldo de Jesus Santos, assassinado por policiais rodoviários federais em câmara de gás improvisada em Sergipe. Laudo do IML aponta morte por asfixia e insuficiência respiratória. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 26, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE