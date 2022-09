Ipec: Camilo Santana lidera com 71% corrida ao Senado no Ceará

Kamila Cardoso (Avante) aparece distante, com 6%, em situação de empate técnico com Erika Amorim (PSD), que tem 3% edit

247 - Pesquisa Ipec para o Senado no Ceará, divulgada na noite desta quinta-feira (1), mostra que o ex-governador Camilo Santana (PT) liderando com 71% de intenções de voto. Kamila Cardoso (Avante) aparece distante, com 6%, em situação de empate técnico com Erika Amorim (PSD), que tem 3%.

O candidato Carlos Silva (PSTU) tem 2% das intenções de votos. Brancos e nulos representam 10%.

O Ipec entrevistou presencialmente 1.200 pessoas de 56 municípios entre os últimos dias 29 e 31 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, quando o instituto não apresenta os nomes dos candidatos, Camilo Santana (PT) aparece com 27% das intenções de votos. Kamila Cardoso (Avante) tem 2%, já Erika Amorim (PSD) foi citada por 1% dos entrevistados. Carlos Silva (PSTU) não foi mencionado. Outros nomes foram lembrados por 4% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 8%. Ao todo, 58% dos eleitores ouvidos pelo Ipec disseram não saber ou preferiram não opinar.

