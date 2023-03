Líder de facção que estava em isolamento em Alcaçuz é transferido para presídio federal

O motivo dos ataques no Rio Grande do Norte seria a não concessão de regalias a lideranças da facção edit

Saiba Mais - O principal suspeito de dar a ordem para início dos ataques que vêm ocorrendo no Rio Grande do Norte desde a madrugada da segunda (13) foi transferido nesta terça (14) para um presídio federal. O líder da facção estava em isolamento no presídio de Alcaçuz, sem acesso a telefone, nem visitas. A apuração é da Agência Saiba Mais.

O setor de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) havia detectado o planejamento de festas para arrecadação de dinheiro que seria utilizado no financiamento dos ataques. Mas, como o plano foi descoberto antes, as festas não chegaram a acontecer, algumas prisões foram realizadas e, desde então, o líder da facção estava em isolamento.

Além de descobrir quem são os envolvidos na série de crimes que vêm ocorrendo no estado, o esforço da investigação é para também descobrir como a informação para o início dos ataques partiu do Complexo de Alcaçuz. O motivo dos ataques seria a não concessão de regalias a lideranças da facção. Na penitenciária de Alcaçuz é proibida a entrada de aparelhos celulares e os pavilhões sequer contam com pontos de energia.

