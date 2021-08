Lula: Bolsonaro caça briga com o Judiciário porque não quer saber de governar

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (18) a harmonia entre os Poderes nos termos definidos pela Constituição. Durante ato em Teresina, Lula chamou Jair Bolsonaro de "presidente irresponsável" que "caça briga" com o Judiciário. "Porque ele não quer focar no principal: que é governar esse país decentemente", afirmou o ex-presidente.

Lula defendeu também a construção de maioria no Congresso para fazer política tributária progressiva. "Uma política justa com quem paga e justa com quem é isento. O Estado não consegue melhorar a Educação se não tiver mais escola, não consegue melhorar a Saúde se não tiver dinheiro para fazer investimento", disse Lula.

"Os partidos progressistas e democráticos, não só o PT, precisam lançar o maior número de candidatos a deputado nos estados. Essa tem que ser uma prioridade para 2022", acrescentou.

Lula está em viagem pelo Nordeste desde domingo (15). O petista já passou por Pernambuco e nesta quinta-feira (18) está em Teresina. Ainda nesta quarta Lula chega a São Luis, onde fica até sexta-feira (20), quando vai para Fortaleza. Na terça (24), Lula tem agenda em Natal com a governadora Fátima Bezerra. E quarta e quinta-feira Lula estará em Salvador.

