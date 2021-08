Lula chega ao Recife dando início ao giro pelo Nordeste

"Cheguei, Pernambuco! De volta pra casa", afirmou Lula em suas redes sociais, após desembarcar no Recife na tarde deste domingo (15). O ex-presidente vai se encontrar com membros do Diretório Estadual do PT e, à noite, janta com o governador Paulo Câmara (PSB) e outras lideranças da legenda edit

247 - O ex-presidente Lula desembarcou no Recife neste domingo (15) para uma série de compromissos na região Nordeste com lideranças do PT, de outros partidos e movimentos sociais.

"Cheguei, Pernambuco! De volta pra casa", afirmou Lula em suas redes sociais. Ainda nesta tarde, Lula vai se encontrar com membros do Diretório Estadual do PT e, à noite, janta com o governador Paulo Câmara (PSB) e outras lideranças da legenda no Palácio do Campo das Princesas.

"Essa é a primeira viagem do presidente Lula a Pernambuco desde que ele foi totalmente inocentado pelo Supremo Tribunal Federal nos processos ilegais movidos contra ele. Aqui, em Pernambuco, ele vai ter uma extensa agenda, embora nenhuma de rua. Ele vai se encontrar com os movimentos sociais, vai visitar um assentamento de reforma agrária e vai se reunir com presidentes e parlamentares de vários partidos que já estiveram nos nossos governos e que hoje poderão manifestar o seu apoio à candidatura de Lula para a eleição do ano que vem. Nós vamos ter também uma reunião do presidente com o governador Paulo Câmara", afirmou o senador Humberto Costa (PT), que juntamente com o do presidente do PT-PE, deputado estadual Doriel Barros, o deputado federal José Guimarães (PT), e o ex-deputado federal e vice-presidente do PT, Marcio Macedo, recepcionaram Lula no Aeroporto.

PUBLICIDADE

"Estou muito feliz em receber o presidente Lula no Recife. É sempre uma honra encontrá-lo, afinal, ele representa a esperança dos brasileiros", disse a deputada federal Marília Arraes (PT-PE).

Na terça (17), Lula vai para o Piauí, no dia 18 para o Maranhão, dia 20 vai para o Ceará, dia 24 chega ao Rio Grande do Norte, e encerra a viagem no dia 25 na Bahia.

Cheguei, Pernambuco! De volta pra casa. 🤜🏼🤛🏼



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/bhWRo945Rp PUBLICIDADE August 15, 2021





Que felicidade receber o presidente Lula no Recife. Seja muito bem-vindo, Presidente. Você é a esperança do povo pernambucano! @LulaOficial pic.twitter.com/eRvt58CRXX — Marília Arraes (@MariliaArraes) August 15, 2021

PUBLICIDADE

O melhor presidente da história desse país está chegando em Pernambuco. Vamos juntos reforçar à resistência ao governo Bolsonaro @lulaoficial pic.twitter.com/SIQFdYpFSn — Humberto Costa (@senadorhumberto) August 15, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE