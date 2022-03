Lula diz a governador de Pernambuco que candidato dele no estado é Danilo Cabral (PSB), não Marília Arraes

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou, por telefone, ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que, na disputa pelo governo estadual, o petista apoiará o deputado federal Danilo Cabral como candidato da legenda pessebista, e não a deputada federal Marília Arraes (PE). A informação foi publicada nesta quarta-feira (23) pelo jornal Valor Econômico.

A deputada conversou com Lula para falar sobre as motivações de sua saída do PT e deve ir para o Solidariedade para concorrer ao Executivo pernambucano.

De acordo com a reportagem, Câmara e Cabral se encontraram nesta quarta, em Brasília (DF), com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), na sede do PSB, partido presidido nacionalmente por Carlos Siqueira.

O posicionamento de Lula veio em um contexto no qual se discute qual candidatura ele apoiará em Pernambuco ou se terá palanque duplo. Nos próximos dias, Marília deve lançar oficialmente a pré-candidatura pelo Solidariedade.

