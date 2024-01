Lula e Raquel Lyra enfatizam papel estratégico da refinaria Abreu e Lima para Pernambuco

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, compartilharam o mesmo palco, ao participarem da assinatura para a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, nesta quinta-feira (18).

Ambos reafirmaram no evento o compromisso das gestões federal e estadual em reposicionar o Brasil como um hub de investimentos produtivos, incluindo no setor energético, após anos de desmonte da Petrobrás.

Nesse sentido, a governadora ressaltou que o governo estadual busca receber investimentos de larga escala para reposicionar Pernambuco na economia nacional e como 'líder da região Nordeste'. Ela também elogiou o presidente Lula por manter um diálogo intenso com representantes de Pernambuco e dar atenção especial à região Nordeste.

Em sua intervenção, o presidente Lula reafirmou seu respeito pelo mandato da governadora e assegurou que ela jamais terá problemas durante o seu governo. A refinaria Abreu e Lima gerará 100 bilhões de dólares por ano, garantindo muitos recursos para o estado, complementou o presidente.

