Lula vai a 72% na Região Nordeste, mostra Datafolha

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14) e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, apontou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 72% dos votos na Região Nordeste, alta de dois pontos percentuais na comparação com os números divulgados na semana passada. Jair Bolsonaro (PL) conseguiu 28%, queda de dois pontos entre os eleitores nordestinos.

Na Região Norte, Bolsonaro tem 51%, contra 49% do petista. Bolsonaro vence no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste.

No País, o ex-presidente é que segue liderando as intenções de voto. Segundo os números, Bolsonaro tem 51% de rejeição.

Foram entrevistados 2.898 eleitores, em 180 cidades, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.

🇧🇷 POR REGIÃO (VOTOS VÁLIDOS)



CENTRO-OESTE

🔵 Bolsonaro: 59% (+2)

🔴 Lula: 41% (-2)



NORDESTE

🔴 L: 72% (+2)

🔵 B: 28% (-2)



NORTE

🔵 B: 51% (-1)

🔴 L: 49% (+1)



SUDESTE

🔵 B: 52% (=)

🔴 L: 48% (=)



SUL

🔵 B: 59% (=)

🔴 L: 41% (=)



🔍 Datafolha

🗓️ 13-14/10

TSE: BR-01682/2022 October 14, 2022

