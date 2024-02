Manifestantes vão às ruas durante a Mudança do Garcia no carnaval de Salvador

Apoie o 247

247 - Na manhã desta segunda-feira de Carnaval, o Circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador, foi palco de uma das manifestações mais tradicionais e emblemáticas da festa momesca: a Mudança do Garcia. Com quase 100 anos de história, o bloco não apenas celebra o samba e a alegria carnavalesca, mas também se destaca por ser um espaço de protesto e resistência social.

Fundado em 1926, a Mudança do Garcia tem sido ao longo dos anos um importante veículo de expressão popular, marcando presença nas ruas da capital baiana com sua música e suas demandas por justiça social. Para o ano de 2024, o tema escolhido, "Patrimônio Imaterial da Bahia", ressaltou a relevância cultural e histórica do bloco para a identidade do estado.

Entre os diversos protestos que ecoaram durante o desfile, um dos mais notáveis foi a representação do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma cela, acompanhada por uma placa com os dizeres "Comitê Poético Contra o Golpe", destaca o site Bnews .

Além disso, a presença da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no evento trouxe à tona pautas importantes relacionadas aos direitos trabalhistas e à valorização do povo negro. A luta por políticas públicas que promovam a inserção e o reconhecimento da comunidade afrodescendente no mercado de trabalho foi destacada como uma demanda urgente e necessária.

Outro grupo que marcou presença foi o "Bloco Filhos e Filhas de Marx", fundado em 2017, cujo nome faz referência ao pensador Karl Marx, um dos principais teóricos do comunismo.

