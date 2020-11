Marília critica campanha de João Campos, mas diz ser necessário uma 'nova articulação da oposição' em PE

"É importante aqui deixar marcado que vai começar uma nova articulação da oposição no estado de Pernambuco", afirmou a deputada federal Marília Arraes (PT). "Fizemos uma campanha limpa diferente do nosso adversário", disse. Jurista Liana Cirne Lins questionou o resultado edit

247 - Após ficar em segundo lugar na disputa pela Prefeitura do Recife, a deputada federal Marília Arraes (PT) afirmou que é necessário um rearranjo político da oposição em Pernambuco. A petista alcançou 43,7% do eleitorado (348.126 votos) e o candidato João Campos (PSB), 56% (447.913 votos).

"É importante aqui deixar marcado que vai começar uma nova articulação da oposição no estado de Pernambuco", disse ela. "Estou muito feliz com tudo que nós fizemos. Nunca uma mulher na cidade do Recife tinha conseguido chegar ao segundo turno, e esse é um grande avanço", disse ainda.

A parlamentar também criticou João Campos. "Fizemos uma campanha limpa diferente do nosso adversário", disse ela, acrescentando que PSB colocou "a fé das pessoas no meio, fazendo diversos ataques não fundamentados, que a própria justiça tirou do ar".

"Lutamos contra duas máquinas. Desde 2006 nenhuma candidatura do PSB partia dessa maneira, tinha essa dificuldade de ganhar uma eleição", continuou.

Eleita vereadora do Recife, a jurista Liana Cirne Lins (PT) questionou o resultado na eleição entre os dois candidatos. "Nós tivemos uma lavagem de compra de votos e de boca de urna que nós temos centenas de vídeos", afirmou. "Se a Justiça não anular a eleição de Recife, pode fechar a Justiça Eleitoral", disse.

