Mortes por chuvas em Pernambuco chegam a 91

Reuters - As mortes causadas pelas intensas chuvas desde a última quarta-feira (25), em Pernambuco, chegaram a 91 de acordo com balanço do governo do Estado divulgado na manhã desta segunda-feira (30).

Além dos óbitos, ainda há 26 pessoas desaparecidas. O local das principais ocorrências foi a região metropolitana de Recife.

Nesta segunda, o Jair Bolsonaro um helicóptero fez parte das áreas atingidas, mas afirmou depois à imprensa que não podia chegar ao solo.

Em sua fala, Bolsonaro criticou o governador estadual, Paulo Câmara (PSB), por não ter tido "iniciativa".

Acho que faltou iniciativa da parte dele. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, não vamos politizar essa questão. No momento de crise você vai atrás para ajudar , não fica esperando ser chamado dentro de casa", disse.

Para o presidente, o governador, no momento de crise, tem que "cercer questões políticas, arregaçar as mangas e fazer política em cima da desgraça de alguns, como aconteceu, como aconteceu, que respeitosamente parentes".

"Caso o governador só está presente, ele pode exportar com mais propriedade a situação e fazer algumas solicitações para nós. Resolveu ficar em, a pandemia já acabou. Mas mesmo assim, se o governador ligar, eu atendo, assim como todos que me ligaram ", reforçou.

O governador rebateu as declarações do presidente. "Não vou comentar ato político. Nosso foco não está no atendimento à população e no apoio aos municípios. Estamos no meio de uma emergência, com 26 pessoas ainda desaparecidas. Toda ajuda para o povo de Pernambuco será sempre bem-vinda", disse.

Em postagens nas redes sociais, Paulo Câmara acompanha o trabalho de resgate de vítimas e destacou os 100 milhões de reais liberados para as áreas atingidas.

Bolsonaro disse também que, desde o início, as Forças Armadas foram as primeiras a serem mobilizadas a despeito de qualquer solicitação, e depois os demais ministérios envolvidos.

De concreto, autoridades citaram que há 1 bilhão de reais em créditos para respostas emergenciais e outros 500 milhões de reais para construção. O anúncio da entrega desses recursos ocorreu meses atrás, quando das tragédias anteriores na Bahia e em Minas Gerais.

O governo federal também permitirá aos atingidos o saque imediato do FGTS e, sob determinadas circunstâncias, o recebimento imediato do benefício de prestação continuada.

