Mulher trans que foi incendiada no Recife está em estado grave

247 - No mês do orgulho LGBTQIA+ mais uma mulher trans foi vítima de transfobia. A transexual Roberta, 40, - que não teve o seu sobrenome revelado - foi queimada viva na noite da última quarta-feira (23) em um ponto no Centro de Recife, no Cais de Santa Rita e seu quadro se agravou nas últimas horas.

A ativista Ana Flor relatou em postagem no Twitter que o quadro de Roberta é grave. “A situação de Roberta, travesti incendiada viva em Recife, é MUITO grave. Devido às queimaduras, Infelizmente, Roberta precisou amputar um braço. Nesse momento, Roberta precisa de ajuda”, disse.

Ela também informou que um ato será realizado nesta segunda-feira, às 15 horas, no Recife, cobrando o fim do transfeminicídio.

ATENÇÃO: 🔴 A situação de Roberta, travesti incendiada viva em Recife, é MUITO grave.



Devido às queimaduras, Infelizmente, Roberta precisou amputar um braço. Nesse momento, Roberta precisa de ajuda.



Se você puder ajudar, entra em contato e vamos conversando. — Ana Flor (@Tdetravesti) June 27, 2021





Saiba mais

Segundo a Polícia, o suspeito do crime é um adolescente que tentou fugir mas foi apreendido e encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA).

Roberta foi levada ao Hospital da Restauração pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e teve 40% do corpo queimado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.