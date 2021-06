Mulher trans é queimada viva por adolescente em Recife

247 - No mês do orgulho LGBTQIA+ mais uma mulher trans foi vítima de transfobia. A transexual Roberta, 40, - que não teve o seu sobrenome revelado - foi queimada viva na noite da última quarta-feira (23) em um ponto no Centro de Recife, no Cais de Santa Rita, por um adolescente com quem, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, ela teve um desentendimento.

Roberta teve 40% do corpo queimado e, de acordo com reportagem publicada no site Diário de Pernambuco , o quadro de saúde dela é estável, mas ainda não há previsão de alta.

Segundo a Polícia, o suspeito do crime é um adolescente que tentou fugir mas foi apreendido e encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA).

O caso ganhou repercussão depois que a deputada estadual pelo mandato coletivo das Juntas, Robeyoncé Lima, primeira advogada travesti do Norte-Nordeste, fez a denúncia de violência contra travestis.

"Hoje, uma travesti foi queimada viva em Recife, no Cais de Santa Rita, e ninguém está falando sobre isso. Mais uma de nós agredida com crueldade e ninguém liga. Violência contra nós virou algo corriqueiro e sem ser merecedor de empatia. Eu já estou atrás dos órgãos responsáveis para cobrar essas atualizações e, principalmente, um auxílio para ela", relatou a deputada.

