"Não podemos nos calar diante do projeto que prioriza a morte", dizem médicos cearences em manifesto sobre Bolsonaro

"Precisamos urgentemente de uma saída humanitária para essa grave crise! É fundamental garantir que a maior parte da população seja vacinada de forma rápida para impedir nova onda de casos", destaca um trecho do manifesto assinado por mais de 550 médicos do Ceará edit

247 - Médicos cearences lançaram manifesto em Defesa da Vida, da Ciência, do SUS, reunindo mais de 550 profissionais que criticam as medidas do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia do Covid-19.

"Basta! Chega de desrespeito à vida! Chega de projeto de morte! Nós, abaixo assinados, médicas e médicos do Ceará, reivindicamos a defesa da vida, da ciência, do SUS", destaca um trecho do manifesto dos médicos pela democracia.

E acrescenta: "Em vez de vacinação, falam de ivermectina e cloroquina. Em vez de incentivar a prevenção e de salvar vidas, fazem chantagem com a falsa dicotomia "vida ou trabalho", promovem carreatas ilegais e "fake news". Falta respeito à saúde pública e a cada cidadão."

O documento é também uma reação à nota de um grupo de médicos apoiadores de Bolsonaro a favor da condução do governo na pandemia. A lista conta com 219 nomes, entre os quais está o do vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, o médico José Glauco Lobo Filho, nomeado pelo Bolsonaro, apesar de ter ficado em último colocação na lista.

“Em 2018, elegemos Jair Messias Bolsonaro. Até agora - em nossa concepção -, o único Presidente da República que, literalmente, derramou o próprio sangue pelo Brasil”, cita o manifesto. A nota é complementada com: “Apesar de todo o seu empenho e dedicação, o nosso Presidente vem sofrendo perseguições incessantes. Mesmo assim, ele demonstra a todos que a resiliência é, antes de tudo, uma virtude dos guerreiros patriotas”.

Leia a integra do manifesto dos Médicas e Médicos pela Democracia :

Defenda a vida!

O Brasil se tornou o epicentro da pandemia de Covid-19, com a morte de mais de 278 mil pessoas. Mais de 2 mil óbitos por dia! Sentimento de luto também por colegas que estavam na linha de frente, expondo suas vidas para salvar vidas, num compromisso de humanidade.

Sem uma grande mudança no plano nacional, essa situação, já inaceitável, seguirá infelizmente piorando. O Governo Federal boicota, desde o início, as medidas de combate à pandemia.

Poderíamos até dizer que por incompetência, mas não: é justamente esse o projeto.

Nossos corpos, os corpos dos colegas médicos e de tantos outros profissionais de saúde, estão na linha de frente, com exaustão e dor. Nunca tivemos tantos colegas adoecendo e falecendo.

Enquanto isso, são inúmeras as declarações do presidente Bolsonaro em desrespeito aos profissionais de saúde, às vítimas da Covid-19 e aos seus familiares. De "não sou coveiro" à ordem para "invadir e filmar hospitais". De "deixem de mimimi" até a lamentação pela aprovação da vacina.

Em vez de vacinação, falam de ivermectina e cloroquina. Em vez de incentivar a prevenção e de salvar vidas, fazem chantagem com a falsa dicotomia "vida ou trabalho", promovem carreatas ilegais e "fake news". Falta respeito à saúde pública e a cada cidadão.

Como médicas e médicos, reivindicamos e reafirmamos:

1. Precisamos urgentemente de uma saída humanitária para essa grave crise! É fundamental garantir que a maior parte da população seja vacinada de forma rápida para impedir nova onda de casos. É necessário o isolamento social, para diminuir as mortes enquanto a vacina não chega a mais gente. É vital o auxíilio emergencial em valor condizente com a dignidade;

2. Não podemos nos calar diante do projeto que prioriza a morte. Repúdio é o nosso sentimento pelo governo Bolsonaro;

3. Diante das pesquisas científicas e por princípio ético, nos recusamos a utilizar tratamentos e medicamentos sem comprovação científica de eficácia. Repudiando a insistência nesse caminho, defendemos as condutas corretas, que salvam vidas, com base na ciência;

4. Apoiamos a iniciativa dos governadores e prefeitos em ampliar a rede de assistência à saúde, em tomar as medidas de proteção coletiva e, inclusive, em adquirir vacinas eles mesmos, diante da absoluta lentidão do Governo Federal em tomar essas medidas;

5. Exigimos a responsabilização de Bolsonaro e de seu governo, que não tiveram seriedade contra a pandemia, permitindo que o País chegasse à atual situação, motivo de vergonha, lamento, preocupação, para nós e para o mundo.

Basta! Chega de desrespeito à vida! Chega de projeto de morte! Nós, abaixo assinados, médicas e médicos do Ceará, reivindicamos a defesa da vida, da ciência, do SUS.

Fortaleza, 16 de março de 2021

