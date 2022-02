Paulo Câmara indica Danilo Cabral, do PSB, como candidato ao governo de Pernambuco em aliança com PT

Apoie o 247

247 - Após negociações sobre Pernambuco, o PT abriu mão de uma candidatura própria no estado para apoiar o nome indicado pelo PSB, partido ao qual os petistas buscam se aliar numa federação, informa reportagem do Globo.

O governo de Pernambuco era uma das condições do PSB para se aliar ao PT em 2022. Os pessebistas também querem o governo de São Paulo, para lançar o ex-governador Márcio França, mas o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) é quem lidera as pesquisas.

Nesta quinta-feira, 3, o governador pernambucano Paulo Câmara (PSB) se reuniu com o ex-presidente Lula (PT) para indicar o deputado federal Danilo Cabral como candidato ao governo de Pernambuco. Danilo foi coordenador da campanha de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco em 2006.

Com o apoio a Danilo Cabral, o PT vai abrir mão da candidatura do atual senador Humberto Costa. “No acordo, o PSB exigiu o apoio do PT no estado. A direção nacional fez o acordo e não vamos ter candidato em Pernambuco”, informou o senador petista ao jornal O Globo.

