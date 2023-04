PF apura se Torres agiu a mando de Bolsonaro ao bloquear estradas e dificultar acesso de eleitores de Lula às urnas

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal investiga uma viagem do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres à Bahia entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022 para saber como foi montada a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que bloqueou estradas do Nordeste no dia do segundo turno, dificultando o acesso dos eleitores - em sua maio apoiadores do presidente Lula (PT) - às urnas.

Além de Torres, Jair Bolsonaro (PL) também está sendo investigado, informa Bela Megale, do jornal O Globo. A PF quer saber se Torres agiu por iniciativa própria ou por determinação de Bolsonaro.

No entanto, a avaliação de policiais é de que para que o inquérito possa avançar, o ex-ministro precisa colaborar, o que ainda não aconteceu. Torres está preso desde janeiro e recentemente trocou de advogado. Segundo Bela Megale, ele "buscava alguém mais distante do universo bolsonarista do que o defensor que o representava. A mudança passou a ser interpretada como o primeiro sinal da uma nova postura de Torres".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.