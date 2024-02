Policial militar dá voadora e agride homem negro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante a festa de Carnaval de Caravelas (BA), um policial militar foi flagrado agredindo com uma “voadora” um homem negro.

O homem negro recebe golpes de cassetete de um policial, e se protege com os braços e, em seguida, leva uma voadora de outro PM.

Caído, ainda recebe mais golpes de cassetete, um chute e um tapa. Ao erguer as mãos é levantado e conduzido por outros policiais. A polícia não informou o motivo da abordagem.

"Nunca vai entrar em minha cabeça a necessidade que os policiais têm de espancar pessoas para tentar mostrar alguma autoridade ou pior: descontar suas frustrações.", escreveu o ativista do movimento negro Douglas Belchior, liderança da Uneafro.

A Polícia Militar afirmou, em nota, que a corregedoria da corporação apura a conduta dos agentes. Os policiais foram identificados e serão ouvidos na investigação do caso.

“A corporação ressalta que não coaduna com comportamentos contrários à doutrina preconizada, que é pautada na legalidade e na técnica, e reafirma o compromisso a proteção da sociedade baiana”, finaliza o pronunciamento..

