Prefeito de Itabuna anuncia que vai reabrir comércio: “Morra quem morrer”

247 - O prefeito da cidade de Itabuna (BA), Fernando Gomes, decidiu que vai determinar a reabertura do comércio no município a partir do próximo dia 9 de julho. A informação foi divulgada em vídeo pela autoridade local. Gomes afirmou que o decreto já está sendo preparado. “Abre dia 9. Morra quem morrer”, declarou. A matéria é do portal DCM.

No vídeo que circula nas redes sociais, Gomes destaca que o município tem 10 leitos disponíveis para quem apresentar manifestações graves da Covid-19. No entanto, o prefeito espera que “daqui para lá diminua essa situação nesses oito dias”.

A cidade de Itabuna registra 2.748 casos confirmados do novo coronavírus, com 58 vítimas fatais, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na quarta-feira (1), acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.