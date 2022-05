PROS oficializa apoio a Marília Arraes ao governo de Pernambuco

Apoie o 247

247 - O PROS oficializou nesta terça-feira (10) o apoio à candidatura de Marília Arraes para governadora de Pernambuco. Durante evento em Brasília, o presidente nacional do PROS, Marcus Holanda, afirmou que o primeiro apoio partidário marca um dia importante para a pré-candidatura de Marília. "Tenho certeza que depois de hoje, outros partidos irão declarar apoio", afirmou.

Marília falou sobre a importância da chegada do partido neste importante momento da pré-campanha. "Esse encontro acontece para ratificar o apoio do PROS à nossa pré-candidatura. Foi o primeiro partido de uma grande e ampla aliança de partidos que vamos formar para governar Pernambuco e que declararam apoio ao nosso nome", afirma a pré-candidata.

O ato de apoio do Pros contou ainda com as participações do presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, do presidente do PROS-PE, Bruno Rodrigues, e outros líderes políticos.

