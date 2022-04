Senador bolsonarista vira alvo da PF em inquérito sobre desvios de emendas

Investigadores analisaram trocas de mensagem via WhatsApp com o objetivo de aprofundar as apurações. Um dos alvos da PF é o senador Roberto Rocha (PTB-MA) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), incluiu o senador Roberto Rocha (PTB-MA) entre os investigados por suspeita de envolvimento no desvio de verbas parlamentares no Maranhão. Investigadores analisaram trocas de mensagem via WhatsApp com o objetivo de aprofundar as apurações. Nos diálogos, um suspeito enviou tabelas e anotações com valores, nomes de pessoas e de cidades maranhenses. Um dos nomes que apareceram no material foi o de Roberto Rocha. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Uma das imagens é uma tabela identificada como "Roberto Rocha". Foram três colunas (data, cidade e valor). Apareceram digitados os nomes "Magla", "Bela Vista" e "Milagre do MA" ao lado de valores que somam R$ 980 mil e uma única data (4/11/2019).

Também apareceu a foto de um papel com "Rocha" na parte superior, seguido dos valores "R$ 32.000,00", ao lado de "Milagre", e "R$ 55.000,00", relacionado a "Barreirinhas". São anotações manuscritas. A PF suspeita se tratar de um acerto de contas do grupo.

A PF encaminhou as informações à 1ª Vara Federal do Maranhão, que remeteu o caso ao Supremo por envolver autoridades com foro.

O senador disse não ter conhecimento da investigação e tampouco foi procurado pela PF, segundo nota de sua assessoria. "Até porque a PF deve ter feito a investigação e constatado que o senador Roberto Rocha não tem nenhum envolvimento com o fato investigado", afirmou.

