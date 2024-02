Três pessoas são suspeitas de ajudar detentos a fugir da Penitenciária Federal de Mossoró

Apoie o 247

247 - Três pessoas são suspeitas de ajudar os dois detentos que fugiram este mês da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), de acordo com informações publicadas na Folha de S.Paulo. Policiais prenderam um suspeito de auxiliar na fuga, que aconteceu pela primeira vez, este mês, em um presídio de segurança máxima na história do Brasil.

Os fugitivos são Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de Deisinho. De acordo com as investigações, eles são ligados ao Comando Vermelho (CV), que tem sede no estado do Rio de Janeiro.

São cerca de 500 envolvidos, segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Nesta segunda (19), o titular da pasta autorizou o emprego de mais 100 homens da Força Nacional nas buscas.

