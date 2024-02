Advogado é executado a tiros nos arredores da OAB-RJ, no centro do Rio

Apoie o 247

247 - Um advogado, identificado como Rodrigo Marinho Crespo, foi executado nos arredores da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (26).

De acordo com o jornal O Globo, a vítima estava na alçada da Avenida Marechal Câmara quando um veículo a abordou e realizou os disparos. A reportagem ainda diz que o suspeito chamou o advogado pelo nome antes de assassiná-lo.

A OAB-RJ se manifestou sobre o caso por meio de seu perfil no Instagram, afirmando que lamenta o caso e está "consternada". A seccional ainda classificou o crime como "bárbaro" e cobrou celeridade na investigação do motivo pelo crime.

O local do crime também foi próximo ao escritório do qual Crespo era sócio, o Marinho e Lima Advogados, que, ainda segundo O Globo, é especializado em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil.

