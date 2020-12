Agente da PF, que é militante bolsonarista, seria autor de relatórios da Abin que ajudaram defesa de Flávio Bolsonaro

Ex-agente penitenciário, Marcelo Araújo Bormevet está lotado na Abin desde setembro de 2019, comandando área que pertence ao Centro de Inteligência Nacional. Nas redes, ele se classifica como "100% patriota" e interage com filhos de Jair Bolsonaro, em especial com Carlos edit

Revista Fórum - Nas redes sociais, Marcelo Araújo Bormevet se diz “100% patriota. Conservador. Cristão”. E compartilha publicações de Jair Bolsonaro e todas as teorias criadas e propagadas pela horda de apoiadores do presidente.

O que Marcelo Bormevet não revela, no entanto, é que é agente da Polícia Federal, lotado desde 24 de setembro de 2019 na Agência Brasileira de Informação (Abin), e seria, segundo informações obtidas pelo site The Intercept, o responsável pela elaboração de dois relatórios do orgão de espionagem público com o objetivo de “defender Flávio Bolsonaro no caso Alerj”.

Segundo o site The Intercept, em reportagem liberada apenas para inscritos em sua newsletter, a informação teria sido confirmada por uma fonte da própria Abin, que deu detalhes sobre o caso.

Continue lendo na Fórum.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais