Alvo da PF, Carlos está na praia com Jair Bolsonaro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) estava na praia no momento em que recebeu a notícia de que era um dos alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã desta segunda-feira (29) no âmbito da invetsigação relacionada ao suposto esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), quando o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) dirigia o órgão.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, “Jair Bolsonaro está com os três filhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, na praia de Mumbucaba, uma vila histórica de Angra dos Reis, onde tem uma casa de verão”. >>> PF apura se Carlos Bolsonaro era o destinatário de "materiais" obtidos ilegalmente pela Abin paralela

continua após o anúncio

Ainda conforme a reportagem, ao tomar conhecimento de que os agentes federais estavam cumprindo mandados de busca e apreensão contra ele em sua residência e em seu gabinete na Câmara de Vereadores, Carlos Bolsonaro e o pai mobilizaram assessores e advogados para obter mais informações sobre as buscas e apreensões.

Carlos teria se tornado alvo das autoridades após buscas em propriedades ligadas a Ramagem,encontrarem indícios de que o vereador teria recebido informações coletadas ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre adversários políticos da família Bolsonaro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: