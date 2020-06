Wassef escondeu Queiroz no Guarujá antes de levá-lo para Atibaia

Segundo reportagem da Band News, antes de instalar Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia, o advogado Frederick Wassef escondeu o operador do clã Bolsonaro em outro imóvel de sua propriedade: um apartamento no Guarujá edit

247 - O advogado Frederick Wassef escondeu Fabrício Queiroz também em um apartamento no Guarujá, de sua propriedade. Queiroz ficou hospedado em um apartamento de alto luxo, na alta temporada do final do ano de 2019.

Assista à reportagem da Band News:

EXCLUSIVO! O advogado Frederick Wassef está protegendo Fabrício Queiroz há mais de um ano. O ex-assessor parlamentar foi preso há uma semana em uma casa do advogado em Atibaia, no interior paulista. Mas antes ele passou por outro imóvel de Wassef, no Guarujá. #JornaldaBand pic.twitter.com/osM93yKrem June 25, 2020

