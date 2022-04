Candidato bolsonarista em São Paulo quer acabar com câmeras que reduziram letalidade policial

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), indicado por Jair Bolsonaro( PL) para disputar o governo de São Paulo, tem como uma de suas propostas vetar o uso de câmeras nas fardas de policiais militares, uma das principais ações na área de segurança do governo João Doria (PSDB), que deixou o cargo para disputar as eleições presidenciais de outubro.

A iniciativa também reduziu o número de mortes decorrentes de abordagens policiais nos batalhões em que o sistema foi implantado. Na sexta-feira (1) ele já havia criticado a Secretaria de Segurança Pública ao afirmar que a instituição possuía acordos com o crime organizado.

"Tarcísio pretende acabar com a obrigatoriedade de câmeras no fardamento policial por considerar que a forma mais efetiva de combate ao crime é garantir treinamento contínuo e capacitação de qualidade para a tropa, de forma a assegurar a capacidade de agir de acordo com as circunstâncias enfrentadas nas ruas de São Paulo", disse a assessoria do ex-ministro em nota, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última sexta-feira (1), Tarcísio já havia sinalizado ser contra o uso de câmaras acopladas às fardas dos policiais. "Você passa por determinadas situações em que você não tem tempo de pegar num telefone e ligar para alguém para saber o que tem que fazer. Você tem que tomar a decisão. A câmera ali é uma razão pela qual o policial não toma a decisão. Se ele não toma a decisão, ele pode pagar com a vida, e se ele toma a decisão, ele depois vai ser afastado da rua, responder processo", disse ele em entrevista ao site Money Report

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente há 5,6 mil câmeras em funcionamento no estado, e o governo paulista espera ultrapassar a marca de 10 mil unidades em 2022. Desde que o equipamento começou a ser utilizado,em junho do ano passado, até setembro, o número de mortes decorrentes da atividade policial caiu 46% em todo o estado, na comparação com o mesmo período de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE