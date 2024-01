Após Valdemar, Cláudio Castro, também do PL, elogia Lula: "não faria nada contra o povo"

Apoie o 247

247 - Depois de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiar o presidente Lula (PT), nesta terça-feira (16) foi a vez do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reconhecer as virtudes do chefe do Executivo federal. À CNN Brasil, Castro falou sobre o apoio que o governo tem oferecido ao estado após as fortes chuvas que atingiram a região. "Os dois políticos conversaram por telefone e o presidente afirmou que irá analisar o pedido de antecipação dos recursos do PAC para ajudar nas obras das regiões atingidas", informa reportagem do jornal O Globo.

"No momento de crise, pouco importa o lado político. Vejo como natural Lula ter procurado o Paes primeiro. Mas ele não deixou de me ligar quando eu o procurei. Um político experiente não faria nada contra o povo para me atingir. Ainda mais pela grandeza do cargo. Eu não ataco, não sou inimigo dele, nunca fomos", disse Castro. >>> Elogios de Valdemar a Lula ampliam fissura entre ala 'raiz' do PL e aliados de Bolsonaro, que falou em "implosão" do partido

Lula relatou pelo X, antigo Twitter, nesta manhã que "o governo federal continuará atento para apoiar todos os estados e municípios do Brasil em momentos de dificuldade, sem diferenciar partidos e sempre respeitando os governantes eleitos pelo povo".

