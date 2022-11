Ataques nazistas em escola mineira pode ser desafio de jogo que estimula crimes

Apoie o 247

247 - Alunos da Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira, em Contagem (MG), que foi vandalizada e sofreu ataques racistas, criaram uma página no Instagram onde cultuam um jogo de videogame politicamente incorreto, que explora o bullying. Os ataques ocorreram na madrugada de terça-feira (29). As informações são do portal Metrópoles.

Estudantes e professores que chegaram ao colégio encontraram os muros pichados com símbolos nazistas. Docentes e outros funcionários suspeitam que a ação tenha relação com o jogo ‘Bully’, que teria como etapa final atirar contra alunos da unidade de ensino.

