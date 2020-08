Benedita da Silva: a esquerda precisa saber ouvir os evangélicos

247 - A deputada federal e candidata a prefeita do Rio de Janeiro pelo PT, Benedita da Silva, falou à TV 247 sobre a relação entre os partidos de esquerda e os evangélicos, além do cenário das eleições, fake news e a situação calamitosa dos serviços públicos no Rio de Janeiro. Ela, como seguidora do evangelho e de esquerda, afirmou que a intolerância sempre partiu dos dois pontos desta relação. Por isso, a direita conseguiu arrastar consigo os religiosos.

“Existe uma intolerância dos partidos de esquerda em relação às igrejas e uma intolerância das igrejas com os partidos de esquerda. Então ficou um de um lado e ou outro de outro. Chegou a direita e foi minando os espaços e foi passando sua mensagem, de mensagem evangelística para uma mensagem política, e uma política da qual os membros de sua igreja passam a acreditar pela fé de que o messias que a gente está esperando voltar, é aquele que o pastor escolheu para ser seu candidato”.

Benedita deixou claro que esta prática de uso da fé alheia para ganho político faz parte da “igreja institucional” e que, neste âmbito, ela luta pelo partido. Para ela, o PT expressa e defende os valores de um evangélico. “Então isso é a igreja institucional, essa não é a igreja de Cristo, essa é a igreja institucional, eu trabalho com a igreja institucional. Sabe por onde? Pelo partido. O partido matando a fome, tirando os miseráveis da miséria, defendendo o direito dos trabalhadores, defendendo o direito dos trabalhadores, defendendo o direito das mulheres, combatendo a homofobia, combatendo toda e qualquer tipo de discriminação, fazendo um patriotismo que está faltando, tudo isso acompanha o que eu penso, o que eu tenho de fé no evangelho, porque o evangelho disse que nós faríamos coisas maiores do que Cristo fez. Eu tenho um partido que tem um projeto que não vai contra o princípio da minha fé, é assim que eu irei tratar na cidade do Rio de Janeiro, o Estado é laico, e como tal ele deve ser”.

