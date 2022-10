Bispo manda recado a bolsonaristas: "ou acordamos para a vida ou vamos nós mesmos acabar com a nossa igreja" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O bispo de Jundiaí (SP) Dom Arnaldo Carvalheiro Neto criticou os ataques de bolsonaristas à igreja, de acordo com vídeo publicado nesta sexta-feira (14) no Twitter. "Ou acordamos para a vida ou vamos nós mesmos acabar com a nossa igreja, de Jesus Cristo. Você pode discordar, mas jamais faltar com respeito", disse.

O religioso citou as agressões verbais feitas pelo deputado estadual Frederico D’Avila (PSL-SP) contra o Papa Francisco e contra a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no ano passado.

No última quarta-feira (12), "Católico não vota no Jair" foi assunto mais comentado do Brasil após cenas de violência no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, interior de São Paulo (SP),

Em recado a fiéis, o bispo de Jundiaí afirmou que se algum deles presentes na igreja dizer que "o Papa é vagabundo, é safado, que a CNBB é um câncer da igreja, pode ir embora". "Você não está em comunhão com esta igreja. Com Deus não se brinca.

🚨 ATENÇÃO!!! Eu disse que a profanação da Basílica de Nossa Senhora Aparecida seria a pá de cal na campanha de Bolsonaro. Pois bem, o apóstata começa a pagar pela heresia. Ouça a pungente homilia de Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, bispo de Jundiaí. CATÓLICO NÃO VOTA EM JAIR! https://t.co/G8YnvCsGDL — Orlando Silva (@orlandosilva) October 14, 2022

