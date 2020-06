Bolsonarista que derrubou cruzes no Rio tem condenação por crime financeiro

Segundo jornalista, Hequel da Cunha Osório vendeu ações com informações privilegiadas e usou o nome da mãe no esquema edit

Fórum - O bolsonarista que atacou uma manifestação pacífica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, já foi condenado pelo uso indevido de informações privilegiadas (insider trading), que é crime no Brasil. As informações foram publicadas pelo jornalista Eduardo Goulart de Andrade, colaborador do Intercept, no Twitter.

Sabe aquele "cidadão de bem" que derrubou cruzes que a ONG Rio de Paz instalou na praia de Copacabana (https://t.co/2O071kYPEG)? Pois é, o homem que desrespeitou a morte de mais de 40 mil pessoas e a dor de seus familiares e amigos se chama Hequel da Cunha Osório. (1/14) pic.twitter.com/XkAmzpQlmW — Eduardo Goulart de Andrade (@deolhonosdados) June 13, 2020

Ele atuou como advogado da Amil. Segundo a condenação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) revelada pelo jornalista, Hequel utilizou de informações privilegiadas para lucrar com ações da empresa.

O bolsonarista comprou ações em nome de sua mãe, Maria Alice Pampuri Osório, “pouco antes da operadora de planos de saúde ser vendida para a gigante norte-americana UnitedHealth”.

Leia a íntegra na Fórum.

