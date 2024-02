Bolsonaro se apresenta à PF em São Paulo para depor sobre importunação a baleia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo (SP) na tarde desta terça-feira (27) para depor em um inquérito que o investiga por importunar uma baleia-jubarte no litoral norte paulista, em junho de 2023.

Bolsonaro teria circulado de jet-ski a uma distância de cerca de 15 metros de uma baleia durante uma viagem a São Sebastião, denuncia o Ministério Público Federal (MPF). Essa é uma violação a uma portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que proíbe aproximações de "qualquer espécie de baleia" com motor ligado a menos de 100 metros de distância.

A legislação prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa, em casos de "molestamento intencional". O advogado Fabio Wajngarten, que acompanhou Bolsonaro durante a viagem, também foi intimado a depor no mesmo inquérito.

