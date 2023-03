Camilo Santana e outros ministros se solidarizam com vítimas de atentado em escola de SP

Apoie o 247

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanha com "consternação" o atentado a faca na Escola Estadual Thomazia Montoro, na cidade de São Paulo. Um estudante de 13 anos invadiu uma sala de aula no local usando uma máscara de caveira e matou uma professora e deixou 5 feridos.

Em sua conta no Twitter, Camilo manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e colocou a pasta à disposição do governo de São Paulo "para colaborar no que for possível".

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também se pronunciou sobre o atentado. Ele lamentou a morte da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos.

“Transmito meus sentimentos e orações à família da professora Elisabete Tenreiro, aos feridos e a toda a comunidade da Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, atingida por uma lamentável ocorrência. Transmito meus sentimentos e orações à família da professora Elisabete Tenreiro, aos feridos e a toda a comunidade da Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, atingida por uma lamentável ocorrência”, disse o vice-presidente.

Outras figuras políticas também se solidarizaram com as vítimas. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que uma resposta ao problema da violência passa por “aspectos regulatórios e até repressivos”.

“Uma possível resposta a este problema passa por aspectos regulatórios e até repressivos, mas estes nem de longe esgotam o tema ou nos fornecem uma solução. Estamos diante de algo que é parte do processo de formação da subjetividade, de ideologia e que passa, portanto, pela própria formação dos afetos neste mundo em crise”, destacou.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, postou: "Tristeza profunda pela tragédia de São Paulo que deixou uma professora morta, após ser esfaqueada por um aluno do oitavo ano. Além dela, pelo menos outras três pessoas foram feridas. Sou professora e me solidarizo muito com essa colega, com as famílias e toda comunidade escolar".

Um aluno da escola da zona Oeste de São Paulo disse que o adolescente se envolveu em uma briga na semana passada, ocasião em que teria proferido xingamentos racistas a outro colega. Na ocasião, também avisou que faria o ataque.

O estudante do 8º ano do ensino fundamental foi detido pela polícia após o ato. Em uma publicação em suas redes sociais, o agressor afirmou ter esperado por esse momento a "vida inteira" e declarou que pretendia matar pelo menos uma pessoa. (Com informações da Folha de S. Paulo).

