Atentando na Vila Sônia: veja o momento em que professora consegue conter aluno e tomar de sua mão a faca

Alunos afirmam que o estudante que promoveu o ataque já havia praticado racismo no colégio edit

Apoie o 247

ICL

247 - Novas imagens de câmeras de segurança surgem após um ataque a facadas dentro da escola estadual Thomazia Montorona cidade de São Paulo, no bairro Vila Sônia, na manhã desta segunda-feira (27).

As imagens do vídeo mostram o momento exato em que o adolescente de 13 anos foi contido pela professora de educação física Cíntia, imediatamente pegou a faca de sua mão e tirou sua máscara de caveira.

Cíntia, professora de educação física, imobilizou o assassino e com ajuda de outra professora conseguiu retirar a arma branca das mãos dele. Se não fosse a ação heroica dessas professoras, certamente a tragédia teria sido muito maior.

📽 @mbrenno_ pic.twitter.com/RLpqVKDk4D — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) March 27, 2023

Uma professora de 71 anos identificada como “"Elisabete" morreu e outras três pessoas foram feridas após um ataque.

Saiba mais

Alunos afirmam que o estudante já havia praticado racismo no colégio, como aponta o Metrópoles: “Outro estudante contou que a briga da semana passada teria começado por causa de ataques racistas feitos pelo autor das facadas a outro aluno. De acordo com relatos de alunos, o agressor entrou na sala logo pela manhã com uma máscara preta e começou a golpear uma das professoras pelas costas”.

O adolescente foi apreendido e encaminhado ao 89º DP. Em seu celular, dados de como planejar atentando em colégio foram encontrados na busca.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.