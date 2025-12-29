Direita bolsonarista cogita lançar candidato contra Tarcísio em São Paulo

247 - O empresário Filipe Sabará, apontado como principal elo entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o mercado financeiro, passou a ser cogitado como possível candidato ao governo de São Paulo em 2026. O movimento ocorre em meio às articulações da pré-campanha presidencial e à expectativa de que o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tenha participação ativa na disputa nacional.

Segundo a coluna de Eduardo Gayer, do SBT News, Sabará admite a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes caso Tarcísio não se envolva de forma decisiva na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, apontado como prioridade política do empresário.

Ponte entre Flávio Bolsonaro e o mercado financeiro

Ex-secretário municipal na gestão de João Doria, Filipe Sabará é visto como um dos principais articuladores de Flávio Bolsonaro junto à Faria Lima. Cotado para disputar o governo paulista pelo Progressistas, ele atua nos bastidores para aproximar o senador de setores do mercado financeiro, considerados estratégicos para a construção de uma candidatura nacional.

Apesar de o Progressistas integrar a base do governo estadual, há sinais de insatisfação interna. O partido avalia o espaço ocupado na administração paulista e, nos bastidores, a possibilidade de rompimento passou a ser usada como instrumento de pressão política.

Pressão política dentro da base paulista

Aliados de Tarcísio de Freitas minimizam a tensão e interpretam a movimentação como parte das negociações por maior protagonismo político e administrativo. Ainda assim, a declaração pública de Sabará ampliou a leitura de que o cenário eleitoral paulista pode sofrer alterações relevantes até 2026. O empresário afirmou que seu foco principal segue sendo a eleição presidencial, mas deixou claro que está preparado para assumir outro papel, caso necessário.

“Flávio precisará do melhor palanque possível em São Paulo e, além de ser natural, por ter sido eleito apoiado pelo Jair Bolsonaro, tudo indica que o governador Tarcísio deverá ser seu maior parceiro. Entretanto, se por algum motivo, ele (Tarcísio) não entrar de cabeça na campanha do Flávio em São Paulo, estou preparado para fazê-lo”, disse Sabará.

Encontros estratégicos e mercado financeiro

Além de sua atuação como articulador político, Sabará acumula experiência eleitoral. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020, pelo Partido Novo, e já ocupou cargos tanto na esfera municipal quanto estadual.

Nas últimas semanas, ele organizou dois encontros estratégicos entre Flávio Bolsonaro e representantes do mercado financeiro. Um deles ocorreu com executivos do banco UBS, e outro foi realizado na residência de Gabriel Kanner, sobrinho do empresário Flávio Rocha, proprietário da rede Riachuelo.