PP cita distanciamento de Tarcísio e avalia lançar candidato ao governo de SP

247 - O Partido Progressistas (PP) avalia lançar um candidato próprio ao governo de São Paulo contra o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição do ano que vem. A informação foi publicada pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

De acordo com o texto, o movimento ocorre em meio ao “crescente descontentamento de prefeitos” e às “queixas recorrentes sobre a falta de atenção a parlamentares” do partido, além de problemas de comunicação com a gestão estadual. A legenda afirma haver “dificuldades de comunicação e uma ‘percepção de distanciamento’” entre o governo Tarcísio e a direção do PP, tanto no plano nacional quanto no estadual.

Atualmente, o PP é presidido nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira (PI) e, em São Paulo, pelo deputado federal Mauricio Neves. Segundo a avaliação interna, a relação com o governo paulista não tem sido suficiente para atender às demandas políticas da sigla, que conta hoje com 54 prefeitos no estado.

O partido também considera “insuficiente o apoio público e concreto” do governador ao ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite, que é pré-candidato ao Senado no próximo pleito, com o aval da família Bolsonaro. Para dirigentes do PP, esse ponto pesou no desgaste com o Palácio dos Bandeirantes.