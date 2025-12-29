Governo Tarcísio aumenta tarifa da CPTM e do metrô em SP

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (29) o aumento na tarifa de metrô e trem no estado para R$ 5,40.

De acordo com a decisão, o reajuste ocorreu pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta de 3,8% está abaixo da inflação no período, de 3,9%. O novo valor começa a valer no dia 6 de janeiro.

O transporte público estadual registrou alta acumulada de 22,7% desde o fim de 2023, primeiro ano da atual gestão estadual. A população tem até o dia 5 de janeiro para recargar o Bilhete Único (BU) com o valor não reajustado.