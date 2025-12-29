TV 247 logo
      Magno Malta desafia Alexandre de Moraes a mandar a PF na casa de Malu Gaspar por fake news

      'Se fizer, a sua casa vai cair mais rápido', afirmou o parlamentar bolsonarista ao atacar o ministro do STF

      Magno Malta (Foto: Moreira Mariz/Agência Senado)

      247 - O senador Magno Malta (PL-ES) desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a mandar a Polícia Federal para a casa da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. 

      “Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal às 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar e Mônica Bergamo. Eu desafio você a colocar Malu Gaspar no inquérito das Fake News. Mas você não vai fazer, porque, se fizer, a sua casa vai cair mais rápido”, disse o parlamentar.

      Em coluna assinada no dia 22 de dezembro, a jornalista afirmou que o magistrado teria conversado sobre o caso do Banco Master com o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, o que seria motivo de investigação. 

      O escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, prestou serviço ao Banco Master, alvo de uma investigação da PF, que apontou fraudes financeiras de até R$ 12 bilhões. 

      As investigações apontaram que o Master seria vendido para o banco BRB, estatal do governo do Distrito Federal (DF). A operação foi vetada pelo Banco Central, que decretou a liquidação do Master.

