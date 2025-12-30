Polícia Civil de SP cumpre 1,4 mil mandados em operação de combate à violência contra a mulher

247 - A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (30), uma ampla operação estadual para localizar e prender suspeitos de crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra mulheres. A ofensiva ocorre de forma simultânea em diferentes regiões e tem como foco o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça. A ação foi coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), em parceria com a Secretaria de Políticas para a Mulher. Segundo o jornal O Globo, cerca de 1,4 mil ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito da operação.

Operação mobiliza capital, interior e litoral

Os mandados começaram a ser executados ainda na noite de segunda-feira (29). Até as 23 h de ontem, ao menos 100 pessoas já haviam sido presas, de acordo com a SSP. As ordens judiciais abrangem diferentes tipos de agressão previstos na legislação brasileira, refletindo a diversidade de casos enquadrados como violência doméstica e familiar.

A mobilização envolve todos os Departamentos de Polícia Judiciária do Interior e também todas as seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital. A atuação ocorre de forma integrada, alcançando a capital paulista, a região metropolitana, o interior e o litoral do estado.

Delegacias da Mulher têm papel central

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) participam diretamente da execução da operação, sendo responsáveis por parte significativa das diligências e pelo atendimento especializado às vítimas. Ao todo, cerca de 1,7 mil policiais civis atuam simultaneamente na força-tarefa.

De acordo com o governo estadual, a operação faz parte de uma estratégia mais ampla de enfrentamento à violência contra a mulher, que combina ações repressivas, medidas preventivas e políticas públicas de proteção. O objetivo é ampliar a segurança das vítimas, interromper ciclos de violência e garantir o cumprimento rigoroso das decisões judiciais.

Estratégia integra ações de repressão e prevenção

A iniciativa está alinhada ao movimento SP Por Todas, que busca dar maior visibilidade às políticas voltadas ao público feminino em São Paulo. Entre as ações associadas estão o aplicativo SP Mulher Segura, que permite contato direto das vítimas com as forças policiais, e a ampliação do atendimento 24 horas nas Delegacias de Defesa da Mulher.