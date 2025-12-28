Proposta da Unicamp levanta temor de privatização de hospitais

247 - A Unicamp encaminhou ao Palácio dos Bandeirantes uma proposta que prevê a autarquização da área de saúde da universidade. Para críticos, a medida pode abrir caminho para uma futura privatização dos ativos do setor. Já os defensores sustentam que a mudança permitiria à instituição ampliar suas atividades acadêmicas diante da escassez de recursos financeiros.

De acordo com a Unicamp, os custos do sistema de saúde devem alcançar cerca de R$ 1,1 bilhão em 2025. Com a alteração, a nova gestão passaria a ser vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. A proposta gerou forte reação entre estudantes, que se mobilizaram em ao menos duas ocasiões contra a iniciativa. A implementação do novo modelo também depende de aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).