Em crise hídrica, São Paulo tem bairros sem água após temporal

247 - Moradores da capital paulista e da região metropolitana de São Paulo enfrentavam na tarde deste sábado (27) a falta de água, em meio a uma forte onda de calor seguida por temporais. O bairro do Butantã aparece entre os mais afetados, e a cidade de Osasco também registrou problemas no abastecimento, segundo informou o jornal O Estado de S. Paulo.



Responsável pelo abastecimento, a Sabesp, privatizada sob o governo Tarcísio de Freitas, confirmou “intermitências no abastecimento de água em alguns locais” e “oscilações no fornecimento de água”. A companhia também informou que providenciou o envio de caminhões-pipa. Diante da crise hídrica, Tarcísio chegou a pedir à população do estado que economize água.



A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva mais cedo neste sábado após um dia de muito calor. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou o município em estado de alerta. A Defesa Civil enviou alerta de celular informando sobre a chuva na região central e norte. A zona oeste também foi atingida. Houve ventos, raios e queda de granizo. Mais de 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia nesta tarde devido às chuvas e à queda de árvores, segundo informações da Agência Brasil.