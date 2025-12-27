TV 247 logo
      Em crise hídrica, São Paulo tem bairros sem água após temporal

      Sabesp confirmou interrupções no fornecimento

      Temporal deixou neste sábado (27) quase 160 mil imóveis sem energia na Grande São Paulo (Foto: Agência Brasil )

      247 - Moradores da capital paulista e da região metropolitana de São Paulo enfrentavam na tarde deste sábado (27) a falta de água, em meio a uma forte onda de calor seguida por temporais. O bairro do Butantã aparece entre os mais afetados, e a cidade de Osasco também registrou problemas no abastecimento, segundo informou o jornal O Estado de S. Paulo.

      Responsável pelo abastecimento, a Sabesp, privatizada sob o governo Tarcísio de Freitas, confirmou “intermitências no abastecimento de água em alguns locais” e “oscilações no fornecimento de água”. A companhia também informou que providenciou o envio de caminhões-pipa. Diante da crise hídrica, Tarcísio chegou a pedir à população do estado que economize água.

      A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva mais cedo neste sábado após um dia de muito calor. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou o município em estado de alerta. A Defesa Civil enviou alerta de celular informando sobre a chuva na região central e norte. A zona oeste também foi atingida. Houve ventos, raios e queda de granizo. Mais de 150 mil clientes da Enel ficaram sem energia nesta tarde devido às chuvas e à queda de árvores, segundo informações da Agência Brasil.

