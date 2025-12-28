Alexandre Frota ironiza pastores que “curam tudo”, menos o soluço de Jair Bolsonaro

247 - O ex-deputado federal Alexandre Frota ironizou a relação de Jair Bolsonaro com líderes evangélicos ao questionar os chamados milagres exibidos em programas religiosos de televisão. Em um vídeo nas redes sociais, Frota começa afirmando que respeita as religiões, inclusive a evangélica, mas diz estar intrigado com o poder atribuído aos pastores ligados a Bolsonaro.

“Eu respeito todas as religiões, inclusive a evangélica. Mas tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção ao longo desses anos todos. Eu vi que o Bolsonaro ele tem ao lado dele os 10 bispos pastores mais poderosos do nosso Brasil. Eu vejo na televisão eles curando as pessoas, o vício das pessoas em jogo, o vício em drogas, fazendo com que as pessoas larguem as drogas. Eu vi na televisão pessoas paraplégicas que passam a andar, maridos que antes traíam as esposas não traem mais”, relata.

O ex-deputado segue citando o que considera exemplos de prosperidade exibidos nesses programas. “Eles operam os mais diversos milagres. Pelo menos eu vejo na televisão. Vejo pessoas endividadas que um ano depois de entrarem para uma igreja, por exemplo, elas têm três apartamentos, duas casas, viajam quatro vezes por ano, têm carros e são donos, passaram a ser donos de grandes empresas. A vida prosperou muito rápido”, conta.

Ao final, Frota faz uma ironia direta envolvendo pastores: “A única coisa que eu ainda não vi os Silas, Marco Feliciano e tantos outros pastores conseguirem é acabar com o soluço do Bolsonaro”.