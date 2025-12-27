Procedimento contra soluços de Bolsonaro é concluído, diz Michelle

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um procedimento médico neste sábado (27) para tratar crises recorrentes de soluço. A informação foi divulgada por sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que relatou que a intervenção foi finalizada e que Bolsonaro permaneceu em observação logo após a conclusão.

Michelle publicou em suas redes sociais uma mensagem enviada pelo cirurgião geral Claudio Birolini, integrante da equipe médica responsável pelo acompanhamento do ex-presidente. Segundo o comunicado, após o procedimento, Jair Bolsonaro deveria permanecer sob observação por cerca de 30 minutos.

Na publicação feita no Instagram, Michelle também expressou confiança na recuperação do marido e agradeceu o apoio recebido. “Seguimos em oração para que seja exitoso esse procedimento e para uma boa recuperação. [...] Gratidão a todos que intercederam e à incrível equipe médica”, escreveu.

Mais cedo, a ex-primeira-dama já havia informado que Bolsonaro havia retornado ao centro cirúrgico para realizar um procedimento específico voltado ao controle dos soluços. O método adotado foi o bloqueio anestésico do nervo frênico, estrutura localizada na região da coluna cervical e que se estende até o diafragma, sendo diretamente relacionada ao reflexo do soluço.

Segundo informações médicas, trata-se de um procedimento considerado invasivo, embora avaliado como seguro pela equipe que acompanha o ex-presidente. Em situações de eventual dificuldade respiratória, há a possibilidade de necessidade de suporte ventilatório artificial até que o efeito do anestésico seja totalmente revertido.

As crises de soluço vinham persistindo mesmo após ajustes realizados na medicação e na dieta de Bolsonaro. Na sexta-feira (26), a equipe médica promoveu alterações nos remédios, mas os episódios continuaram ao longo da noite.

Na quinta-feira (25), Jair Bolsonaro já havia sido submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, procedimento que, segundo os médicos, não teve relação com os episódios de soluço. À época, a equipe avaliava inicialmente medidas clínicas antes de optar por uma intervenção mais invasiva.