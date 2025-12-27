Bolsonaro segue com soluços mesmo após medicação, diz cardiologista

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a noite com crises persistentes de soluço e teve dificuldade para dormir, mesmo após ajustes na medicação realizados pela equipe médica. A atualização sobre o estado de saúde foi divulgada na manhã deste sábado, enquanto ele segue em recuperação no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a realização de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral.

Segundo o cardiologista Brasil Ramos Caiado, responsável pela atualização mais recente, as intervenções adotadas até o momento têm caráter clínico e fazem parte do acompanhamento pós-operatório.

Na sexta-feira, os médicos promoveram ajustes nas medicações com o objetivo de controlar as crises de soluço e tratar a doença do refluxo gastroesofágico, condição que também vem sendo monitorada. Apesar do desconforto relatado, não há, até agora, indicação de novos exames complementares ou de procedimentos adicionais.

O boletim médico divulgado anteriormente informou que Bolsonaro já iniciou o processo de reabilitação, com sessões de fisioterapia, além da otimização da analgesia para controle da dor. A equipe também adotou medidas farmacológicas preventivas contra trombose, prática comum em pacientes submetidos a cirurgias desse porte.

Em nota oficial, os profissionais responsáveis pelo acompanhamento afirmaram: “O ex-presidente encontra-se internado no hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios”. O comunicado reforça que o quadro clínico segue sendo acompanhado de forma contínua, dentro do protocolo estabelecido para a recuperação após a cirurgia.