Moraes decreta prisão preventiva de Filipe Martins

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou neste sábado (27) a prisão preventiva de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi confirmada pela defesa do investigado.

Filipe Martins é um dos réus no julgamento do chamado núcleo 2 da trama golpista, que apura a tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por atuar na estrutura de gerenciamento das ações da organização criminosa investigada.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que o ex-assessor exerceu papel estratégico dentro do grupo, sendo responsável por organizar e coordenar iniciativas que buscavam dar sustentação política e operacional ao plano de ataque ao Estado Democrático de Direito.

Agentes da Polícia Federal estão na casa do ex-assessor para o cumprimento da decisão que ocorre um dia após a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques no Paraguai, enquanto ele tentava fugir, com documentos falsos, para El Salvador.