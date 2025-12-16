Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é condenado a 21 anos de prisão pela tentativa de golpe

247 - O ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente preso Jair Bolsonaro Filipe Martins foi condenado nesta terça-feira (16) a 21 anos de prisão pelo Supremo Tribuna Federal (STF) por participação na tentativa de golpe após as eleições de 2022.

A Primeira Turma do Supremo determinou a condenação do núcleo 2 da trama golpista. Todos os réus foram condenados, com exceção de um: Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal.

Os condenados do núcleo 2, incluindo Martins, foram condenados pelos crimes de crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Penas do núcleo 2:

- Mário Fernandes, general da reserva do Exército: 26 anos e seis meses de prisão;

- Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF): 24 anos e seis meses de prisão;

- Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro: 21 anos de prisão;

- Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro: 21 anos de prisão;

- Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça: 8 anos e seis meses de prisão.