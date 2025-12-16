STF forma maioria para condenar núcleo 2 da trama golpista

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (16) maioria para condenar o núcleo 2 da trama golpista, exceto um deles, Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal.

O voto proferido pela ministra Cármen Lúcia confirmou a maioria, após o voto favorável do ministro Cristiano Zanin ao relatório do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux não integra mais o colegiado. Com isso, a maioria foi alcançada com um placar de 3 a 0 pela condenação.

A ministra ponderou, assim como Zanin e Moraes, que o réu Fernando deve ser absolvido integralmente. Em relação à Marília, Cármen afirmou que as provas são "cabais", exceto em relação aos crimes de golpe de estado, dano qualificado e organização criminosa. "Reitero, por ausência de prova cabal", disse, conforme transmissão da TV Justiça.

Em relação aos demais réus, a ministra acompanhou os demais ministros.

Resta o voto do ministro Flávio Dino, que preside a sessão da Ação Penal (AP) 2693. Ele passou a enunciar seu voto.

Compõem o núcleo 2:

Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal)

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República)

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência)

Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça)

Mário Fernandes (general da reserva do Exército)

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)

Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República (PGR), reiterou a acusação dos réus de elaborar a chamada “minuta do golpe”, articular a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022 e, ainda, de planejar a operação “Punhal Verde Amarelo”, que tinha como objetivo o assassinato de autoridades.