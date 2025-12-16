Trama golpista: Zanin acompanha Moraes e condena núcleo 2, exceto um dos réus

247 - O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (16) por acompanhar o voto anterior do ministro-relator Alexandre de Moraes no julgamento do núcleo 2 da trama golpista.

Mais cedo, Moraes condenou os réus, porém determinou a absolvição de um deles Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal.

Em seu voto, Zanin também absolveu parcialmente Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.

O ministro Zanin questionou o "standard probatório" em relação aos réus, conforme disse no julgamento na Primeira Turma do STF, transmitido pela TV Justiça.

A ministra Cármen Lúcia passou a ler seu voto após Zanin encerrar suas considerações. Ela concordou em princípio com a absolvição do réu Fernando.

Compõem o núcleo 2 da trama golpista: