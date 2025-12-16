TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Trama golpista: Zanin acompanha Moraes e condena núcleo 2, exceto um dos réus

      Em seu voto, Zanin também absolveu parcialmente Marília Ferreira de Alencar

      O ministro do STF Cristiano Zanin no julgamento da Ação Penal 2693, referente ao núcleo 2 da trama golpista, na Primeira Turma da Corte, em 16 de dezembro de 2025 (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

      247 - O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (16) por acompanhar o voto anterior do ministro-relator Alexandre de Moraes no julgamento do núcleo 2 da trama golpista. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Mais cedo, Moraes condenou os réus, porém determinou a absolvição de um deles Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal. 

      Em seu voto, Zanin também absolveu parcialmente Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça. 

      O ministro Zanin questionou o "standard probatório" em relação aos réus, conforme disse no julgamento na Primeira Turma do STF, transmitido pela TV Justiça. 

      A ministra Cármen Lúcia passou a ler seu voto após Zanin encerrar suas considerações. Ela concordou em princípio com a absolvição do réu Fernando. 

      Compõem o núcleo 2 da trama golpista:  

      • Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal)   
      • Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República)   
      • Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência)   
      • Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça)   
      • Mário Fernandes (general da reserva do Exército)   
      • Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)   

      Artigos Relacionados

      Tags