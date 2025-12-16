Trama golpista: Zanin acompanha Moraes e condena núcleo 2, exceto um dos réus
Em seu voto, Zanin também absolveu parcialmente Marília Ferreira de Alencar
247 - O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (16) por acompanhar o voto anterior do ministro-relator Alexandre de Moraes no julgamento do núcleo 2 da trama golpista.
Mais cedo, Moraes condenou os réus, porém determinou a absolvição de um deles Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal.
Em seu voto, Zanin também absolveu parcialmente Marília Ferreira de Alencar, delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.
O ministro Zanin questionou o "standard probatório" em relação aos réus, conforme disse no julgamento na Primeira Turma do STF, transmitido pela TV Justiça.
A ministra Cármen Lúcia passou a ler seu voto após Zanin encerrar suas considerações. Ela concordou em princípio com a absolvição do réu Fernando.
Compõem o núcleo 2 da trama golpista:
- Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal)
- Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República)
- Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência)
- Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal e ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça)
- Mário Fernandes (general da reserva do Exército)
- Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)