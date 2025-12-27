Bolsonaro volta ao centro cirúrgico para realizar novo procedimento, diz Michelle

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico neste sábado (27) para a realização de um novo procedimento médico, segundo informou sua esposa, Michelle Bolsonaro, em publicação nas redes sociais. A intervenção teve como objetivo o bloqueio do nervo frênico, indicado para o tratamento de soluços persistentes, uma das principais queixas de saúde enfrentadas por Bolsonaro nos últimos meses.

Ao comunicar a nova cirurgia, Michelle destacou o caráter delicado do momento e pediu apoio espiritual. “Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários”.

O bloqueio do nervo frênico é um procedimento utilizado em casos específicos, quando os soluços não respondem aos tratamentos convencionais e passam a causar impacto clínico relevante. A técnica reduz temporariamente a atividade do nervo responsável pelo controle do diafragma e costuma ser realizada com anestesia local, com auxílio de ultrassom.

O quadro de soluços persistentes tem sido apontado como uma das principais dificuldades enfrentadas por Bolsonaro durante o período de internação. Na semana anterior, uma perícia médica conduzida pelo Instituto Nacional de Criminalística avaliou a condição clínica do ex-presidente e concluiu que o bloqueio do nervo frênico era uma medida tecnicamente adequada, recomendando que fosse realizado com brevidade.

A nova intervenção ocorre poucos dias após outra cirurgia. Na quinta-feira (25), Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento para correção de uma hérnia inguinal bilateral. A operação, que durou cerca de três horas e meia, foi solicitada pela defesa do ex-presidente e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na terça-feira (22). A hérnia inguinal ocorre quando tecidos do interior do abdômen se projetam por um ponto de fragilidade da parede muscular, formando um abaulamento na região da virilha; quando afeta ambos os lados, é classificada como bilateral.

No boletim médico mais recente, divulgado na sexta-feira (26), a equipe responsável pelo atendimento informou que houve ajustes nas medicações utilizadas para o controle dos soluços e do refluxo gastroesofágico. “Foram realizados ajustes das medicações para soluço e para doença do refluxo gastro-esofágico. No dia de hoje, não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos”, registraram os médicos no comunicado oficial.