Bolsonaro volta ao centro cirúrgico para realizar novo procedimento, diz Michelle
Esposa relata bloqueio do nervo frênico para tratar soluços persistentes que afetam Jair Bolsonaro há cerca de nove meses
247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico neste sábado (27) para a realização de um novo procedimento médico, segundo informou sua esposa, Michelle Bolsonaro, em publicação nas redes sociais. A intervenção teve como objetivo o bloqueio do nervo frênico, indicado para o tratamento de soluços persistentes, uma das principais queixas de saúde enfrentadas por Bolsonaro nos últimos meses.
Ao comunicar a nova cirurgia, Michelle destacou o caráter delicado do momento e pediu apoio espiritual. “Meu amor acabou de ir para o centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico. Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários”.
O bloqueio do nervo frênico é um procedimento utilizado em casos específicos, quando os soluços não respondem aos tratamentos convencionais e passam a causar impacto clínico relevante. A técnica reduz temporariamente a atividade do nervo responsável pelo controle do diafragma e costuma ser realizada com anestesia local, com auxílio de ultrassom.
O quadro de soluços persistentes tem sido apontado como uma das principais dificuldades enfrentadas por Bolsonaro durante o período de internação. Na semana anterior, uma perícia médica conduzida pelo Instituto Nacional de Criminalística avaliou a condição clínica do ex-presidente e concluiu que o bloqueio do nervo frênico era uma medida tecnicamente adequada, recomendando que fosse realizado com brevidade.
A nova intervenção ocorre poucos dias após outra cirurgia. Na quinta-feira (25), Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento para correção de uma hérnia inguinal bilateral. A operação, que durou cerca de três horas e meia, foi solicitada pela defesa do ex-presidente e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na terça-feira (22). A hérnia inguinal ocorre quando tecidos do interior do abdômen se projetam por um ponto de fragilidade da parede muscular, formando um abaulamento na região da virilha; quando afeta ambos os lados, é classificada como bilateral.
No boletim médico mais recente, divulgado na sexta-feira (26), a equipe responsável pelo atendimento informou que houve ajustes nas medicações utilizadas para o controle dos soluços e do refluxo gastroesofágico. “Foram realizados ajustes das medicações para soluço e para doença do refluxo gastro-esofágico. No dia de hoje, não há previsão de novos exames complementares ou procedimentos”, registraram os médicos no comunicado oficial.