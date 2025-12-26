Moraes autoriza visita de enteada de Bolsonaro ao ex-presidente no hospital

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou Leticia Marianna Firmo da Silva, primeira filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a visitar o ex-presidente preso Jair Bolsonaro, no hospital DF-Star, em Brasília, informou o site Metrópoles nesta sexta-feira (26).

Bolsonaro iniciou reabilitação com fisioterapia depois de ser submetido na quinta-feira a uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal e segue em cuidados pós-operatórios, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira.

Na decisão, Moraes reforçou a proibição à entrada de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos no quarto onde o ex-presidente está internado. “Reitero que deverão ser observadas todas as medidas determinadas na decisão de 23/12/25, inclusive quanto a vedação de ingresso no quarto hospitalar de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos e que todas as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal“, diz. O ministro rejeitou os pedidos de visita dos cunhados de Bolsonaro, Diego Torres Dourado e Carlos Eduardo Antunes Torres.

Bolsonaro, de 70 anos, recebeu autorização do ministro Moraes para ser internado na quarta e passar por cirurgia na quinta. Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

Atualmente, segundo relatório médico encaminhado por sua defesa ao STF, Bolsonaro tem um quadro de soluços e de hérnia inguinal bilateral, tratado com a cirurgia. (Com informações da Reuters).